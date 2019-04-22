應徵飯店接待懂「靈知」優先面試 網笑：要會觀落陰？

2019-04-22 13:51

〔即時新聞／綜合報導〕「飯店的工作還需要會觀落陰？」有網友近日在臉書社團PO文，指自己上網找工作時，偶然發現某間飯店要徵櫃檯接待員，但要求條件提到「會靈知者優先面試」，讓她還以為徵才內容是在惡搞。不過有專業網友指出，其實靈知是一個系統名稱。

有女網友近日在《爆廢公社》PO文，指先前在徵才網站找工作時，留意到有間飯店在找櫃檯接待員，細看條件要求要具備日文、英文、韓文其中一語言能力，並有其他文書處理的能力，但最後一項條件卻讓她特別疑惑，因為上面註記著「會靈知者優先面試」，讓她直呼「飯店的工作還需要會觀落陰？」，以為徵才內容是在惡搞或有誤。

該文PO出後引發網友議論，紛紛留言表示「靈魂感知？XDDDDD」、「我也以為是會通靈的一種勒」、「需要一些第四類接觸」、「一開口就哎啊啊這樣會錄取嗎？（靈芝草人梗）」、「這個可能沒有50k請不到」、「飯店應該常常出事情 需要員工要會溝通」等。不過也有一些專業的網友留言說明，指靈知是一個系統名稱，是飯店後台的訂房系統，有些飯店則是叫德安，在經過這些網友解說後，原PO也表示「哈哈，終於了解，我剛剛在電腦前面想很久耶～不好意思，由於我不是相關產業，只是瀏覽時看到。」

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