中捷綠線開工逾10年 盧秀燕：無法保證2020年通車

2019-04-22 13:06

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市首條捷運開工逾10年，市議員張耀中今在議會指出，通車日期從2016喊到2020年，多處場站現看仍似建築工地，未來也有機電整合等多項測試，恐無法在2020年通車；市長盧秀燕說，力拚2020通車，但無法保證，安全是首要前提。

市議會進行捷運進度專案報告，張耀中說，捷運綠線開工至今已逾10年，通車日期從2016年通車一直喊到2020年，現在場站聯合開發乏人問津，招商進度拖延年餘，到底2020年底能否全線完工順利通車？

他又說，捷運綠線招商進度不佳，多處目前還處於建築工地的現況，未來還有機電整合測試、試營運驗證、設施點交、穩定性測試和初履勘等階段工作，對比桃捷初履勘得花半年時間，市府想要如期通車，一定要加倍努力。

盧秀燕表示，安全為前提之下在2020年底順利通車，是市府的目標，但限於天氣等因素影響，無法保證如期完工。至於場站招商聯合開發與完工通車期程必需分開來看，市府會加速處理相關事宜，努力拚2020年底完工通車。

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