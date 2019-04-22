光田醫院及弘光科大響應世界地球日 淨灘減塑愛地球！

2019-04-22 12:35

〔記者歐素美／台中報導〕響應4月22 日世界地球日，光田醫院今天號召百名醫護同仁到龍井麗水漁港一帶淨灘，全長4.5公里的海岸，共清出114公斤垃圾，醫院並推行減塑運動，推廣同仁自備環保袋、食具，不使用塑膠吸管等，同時移除行政區域垃圾桶，身體力行做環保；弘光科技大學也舉辦淨灘等系列活動，用行動力挺環保愛地球！。

光田醫院副院長吳瑞堂指出，光田推動綠色醫院多年，減碳節電節水不遺餘力，獲經濟部節能標竿，更導入「水足跡」，成為國內第一家通過驗證的醫療院所等。參與淨灘活動的護理師說，平日照護病人，壓力大，參與淨灘活動，可聯繫同事之間感情，享受自然風景，又做環保，一舉三得。

夫妻檔柯明松和彭美梅，連續多年參加光田醫院淨灘活動，彭美梅說，因丈夫喜愛釣魚，兩人經常到海邊，每次會看見海岸充斥垃圾，感觸良多，只要有機會淨灘，夫妻都會一同參加，希望能讓海岸少一點垃圾，多一些美景。

弘光科技大學學習服務中心，響應4月22日世界地球日，也舉辦「關注海洋、我行動」系列活動，學生於14日及20日先後至彰化漢寶濕地及彰化王功海岸、福興濕地淨灘，23日將邀請近40位的脊損畫友到校，用淨灘撿拾來的海洋垃圾和學生一起製作立體畫作，黏貼三幅鯨、豚、海豹的受難圖，透過虛擬實境方式同理海洋生物處境，並和師生公開簽署承諾高喊「我將少用一次性塑膠製品」和「我將自備餐具與飲料杯」口號，宣示做環保從我做起，另外，25日也將舉辦海洋教育講座，用行動力挺環保愛地球！

學習服務中心主任張簡琳玲指出，2次淨灘統計發現，海灘垃圾以寶特瓶蓋、寶特瓶、塑膠、玻璃瓶、廢棄漁網最多，希望透過淨灘活動，讓同學反思該怎麼去愛護環境。

參加淨灘活動的學生紀子威說，第一次參加淨灘活動，覺得很有意義，希望付出自己小小的力量，喚起大家更愛我們的環境！

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