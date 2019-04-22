埔里中正路民眾檢舉交通違規路段件數居冠 民代會勘求改善

2019-04-22 13:00

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮近2年民眾檢舉交通違規件數高達7243件，單是市區中正路即佔3187件，比例高達44％，又以違規佔用車道及臨時停車逾7成最多，如此高頻率檢舉，經常在網路社群引起正、反意見論戰，埔里分局今邀公所、民代會勘，共識是建議將中正路單向雙車道改為單車道，外側增設收費汽、機車停車格及人行道，增加停車空間減少違規，將報請縣府工務處研議辦理。

「最近又收到了交通違規罰單！」似乎成為許多埔里鄉親見面問候語及相互討論的話題，也真實反映在近2年暴增的交通違規檢舉件數。

埔里分局統計106至107年由民眾以行車記錄器等畫面檢舉的交通違規件數7243件，市區中正路則榮登「最危險」路段榜首，檢舉件數高達3187件，佔全部的44％，若再計算鄰近的中山路1462件，2路段合計高達64％，至於違規態樣以違規臨時停車39.5％、車輛佔用道路停車33.8％，合計逾7成最為明顯。

民眾如此高頻率檢舉，近來也成為網路社區熱議話題，有人支持檢舉，遏止違規行為，也有人不以為然，但也有人批評政府相關單位似乎置身事外，必須改善現有停車設施不足的問題。

埔里分局今邀公所至中正路會勘，副議長潘一全、議員陳宜君、葉仁創、黃世芳等人也親自或派員到場關心，警方建議中正路原單向雙車道設計，可保留內側4米車道供汽、機車共用，外側空間則規劃汽、機車停車格及人行專用道，為避免停車格遭久佔，影響路旁商家營業權益，務必採取收費措施，未來汽、機車停車格比例及收費標準，由縣府、公所進一步研議，議員及在地西門里長王美惠、南門里長陳昭維等人也表贊同。

縣府工務處則表示，原則尊重地方意見，但埔里市區中正路車道要大幅度調整，必須審慎評估，須再與相關單位會勘研議可行性後定案。

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