醫病》妙齡女拔罐睡著一拔3小時 醒來身上滿佈水泡圓疤

2019-04-22 12:37

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一名26歲妙齡女子，為通氣血上網購買拔罐器自行拔罐，拔罐過程中不慎睡著，竟一拔3小時，女子被痛醒，醒來赫見身上竟出現4處大面積圓疤且各佈滿10來個水泡，擔心留疤下求醫，茂盛醫院皮膚科醫師鍾佩宜指出，民眾若要拔罐最好求專業進行，若要自行拔罐不要超過3到5分鐘。

鍾佩宜指出，這名女子約在一週前自行上網購買拔罐器材，在家中自行嘗試拔罐，因已深夜11點多，女子拔到一半不小心睡著，模糊間被痛醒，一看已是凌晨2點，竟拔罐了3個小時，女子痛醒後，才發現身上有4處大面積的紫瘀圓疤，且每個圓疤上均佈滿水泡。

由於女子是拔罐後睡著導致受傷，覺自己太烏龍不敢就醫，自買藥塗擦，後因保險員提醒未就診無法申請理賠下，才趕緊就醫。

該女子就診時只自己不慎燙傷，但鍾佩宜指出，因圓疤各在腹部、右胸與右大腿，細問下女子才透露為了通氣血自行買拔罐器且睡著的始末。

鍾佩宜指出，女子4處圓疤各有5公分見方的水泡區塊，屬於「吸力型水泡」，每個水泡接近1公分大，總計水泡數量超過30個，經清除傷口的組織液，並敷用抗生素藥膏，避免感染。

鍾佩宜指出，因為皮膚表皮及真皮層間的基底層受到拔罐過大負壓下，除微血管破裂形成瘀血外，基底層撕裂形成水泡，經處理傷口在一週內可慢慢修復。

鍾佩宜指出，不建議民眾遇到這種情況自行處理，一旦沒有消毒好，可能導致細菌侵蝕到皮膚的真皮、脂肪層，小則留下疤痕，大則造成細菌的感染，引發蜂窩性組織炎，不可輕忽。

鍾佩宜強調，民眾若要嘗試拔罐最好尋求專業進行，因為民眾不擅於控制負壓壓力大小及時間長短，且進行拔罐時最好不超過15分鐘；若民眾要自行拔罐建議拔罐時間不要超過3至5分鐘，以免壓力太大出現類似女子的慘狀。

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