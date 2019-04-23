黑洞解密片》台灣這群瘋狂科學家 拍下人類史上第一張「黑洞照片」

2019-04-23 16:17

〔記者周采薇／台北報導〕2019年4月10號，台灣、美國、日本、中國、智利、比利時6國同步直播人類史上第一次拍攝到的黑洞照片，驗證了一百多年前愛因斯坦的廣義相對論。這張黑洞照片是由分散在世界各地的8座電波望遠鏡，耗時將近2年分析而成，其中3座是由台灣團隊負責建造或使用。台灣此次在黑洞計畫的貢獻，足以顯示在國際天文領域之中佔有重要的一席。

這個距離我們5500萬光年的「超大質量黑洞」，位在「室女座A」星系中心（簡稱M87），這個黑洞的大小約是八大行星，也就是太陽到最遠的海王星的距離，質量則是有50億個太陽的質量，是目前人類能觀測到最大的黑洞。這次的觀測黑洞計畫，是由來自世界各地的科學家組成兩百多人的團隊進行研究、探索，耗時將近10年，並將該計畫定名為，「事件視界望遠鏡」（EHT）。

「事件視界望遠鏡」計畫的負責人陳明堂博士表示，很多人對於台灣在這次計劃中表現亮眼相當驚訝。他說：「我們非常謹慎的規劃所選擇的項目，並且利用自己本身的長才」，當時天文台創所的時候，選擇專攻無線電波天文學，利用台灣在電子產業耕耘多年的經驗，將科學研究建築在原本的優勢上面，才能夠有出色的表現。

負責建造格陵蘭望遠鏡的技師韓之強表示，架設望遠鏡必須要選在高山上，因為越高的地方大氣透明度較高，讓望遠鏡能夠更清晰的觀測目標。這座位在格陵蘭的電波望遠鏡重達200公噸，光是高度就達20公尺將近6層樓高，巨大的鏡面直徑12公尺，為的就是要接收來自宇宙的電磁波。格陵蘭平均溫度達攝氏零下60°，研究團隊除了必須克服嚴峻的低溫氣候，還要適應極地特有的永晝和永夜。

被問到是否覺得自己是瘋狂科學家，陳明堂博士說：「我不會覺得自己是瘋狂科學家，但這是一個Crazy idea」。黑洞還有許多我們還未探索難解的謎題，但觀測黑洞帶來科技的進步，也讓人類對未來有更多的想像。

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