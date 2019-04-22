整修路面 國3官田交流道北上西向匯入台84快速道路出口匝道4/24、25封閉

2019-04-22 12:26

〔記者王涵平／台南報導〕配合福高白河段路面整修，官田系統交流道北上西向匯入台84快速道路出口匝道，4月24、25上午8時至下午6時封閉交通管制，高公局籲車輛配合改道行駛。

高速公路局南區養護工程分局白河工務段表示，辦理福爾摩沙高速公路（國道3號）白河段瀝青混凝土路面整修及零星修補工程」，4月24日（星期三）至25日（星期四）8時至18時封閉管制官田系統交流道北上西向出口匝道封閉單線施工。

可配合改道路線行駛，西向台 84 快速道路：

1. 國3北上善化交流道出口匝道經台1線上行台84線渡頭交流道西行續行。

2. 國3號烏山頭交流道經南向烏山頭交流道入口匝道西向台84線官田系統交流道。

車輛行經交通管制區域請減速慢行，依既有指示牌面及工程施工單位所設導引牌面行駛，並遵守管制人員導引，以確保行車安全。

駕駛人可撥 168（路況報導專線）、1968（路況查詢專線）及收聽警察廣播電臺，或上

高速公路局南區養護工程分局網站以瞭解最新施工路況。

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