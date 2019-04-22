台中春遊補助5月開跑 飯店業加碼優惠

2019-04-22 12:06

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市春遊補助將自5月1日起上路，為了搶客，台中市多家飯店自行加碼提供優惠，包括金典酒店再加碼500元、大毅老爺行旅補助高鐵單程車票，亞緻大飯店則首度推出豪華家庭4人房，鎖定親子市場。

台中市春遊補助自5月1日至6月30日實施，根據台中市政府觀光遊旅局規劃，自由行部分，週日至週四入住，每房補助500元，約4萬8000個名額；團體旅遊行程2天1夜以上，每人每日補助500元，約可補助200團。

金典酒店同步推出「春遊補助住宿專案」，除了政府補助的500元，業者再提供500元加碼金，亦即該專案可享有1000元的優惠；另外，業者加碼的500元，假日入住也可使用，讓無法在平日出遊的客人同樣能享有優惠。金典酒店內的牛排館也破天荒推出550元的牛排套餐，不分平假日及午晚餐皆提供，限時優惠只到6月30日。

大毅老爺行旅則自即日起至6月30日推出「繽紛花漾春遊趣住房專案」，補助2張高鐵單程車票，僅需目的地為台中，出發地不限，再加贈高鐵至飯店免費來回交通接駁，每房還提供2輛環保綠能電動自行車，以及草悟廣場夢幻遊園地遊樂券。

今年邁入12週年的台中亞緻大飯店則斥資改裝客房，強化軟硬體設施，首度推出全新豪華家庭房。亞緻大飯店副總經理簡基麟表示，經過長時間觀察，發現台中親子出遊人數比例逐年倍增，看好台中親子旅遊市場，即日起平日入住豪華家庭房可享優惠房價，再送豪華自助式早餐4客。

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