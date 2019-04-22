計程車公會5大問 痛批Uber造假、對台灣不負責

2019-04-22 11:37

〔記者吳柏軒／台北報導〕請在台灣落地合法！台灣計程車產業發展聯盟號召業內各公工協會，今召開記者會向Uber發出怒吼，提出5大提問，批其在台賺錢，卻不願負責，更違法、造假、欺騙等，要求其正視本身就是運輸業的本質，要Uber落地合法，接受管制。

Uber昨大動作上街抗議，反對交通部將修法，限縮新創事業與共享經濟，今台灣計程車產業發展聯盟召集全台計程車公工協會團體代表，發表「10萬計程車從業人員、10萬家庭50萬人」對Uber發出怒吼，提出5大提問要公開辯論。

中華民國計程車派遣產業發展協會秘書長曾弘義條列5大質疑，1、為何欺負台灣人？2、是不是假新創真違法？3、為何不願落地負擔運輸業責任？4、為何用假新聞欺瞞無辜司機加入？5、為何有錢發獎金卻沒錢繳罰款？

曾弘義說，Uber每趟抽成25％，這些都是司機血汗錢，在台賺錢卻不負責，且在歐盟已被判定是運輸業，卻在台灣宣稱是資訊共享平台，不符其他國家規定，更點出Uber只是改變叫車方式，但沒有改變運輸業派遣合法司機的模式，並無創新，更發現Uber金流都是在海外刷卡消費，金流不在台灣，導致政府無法追查，也無法追討25億元罰款。

聯盟認為，Uber明明在經營客運業，每年從台灣賺走鉅額利潤，卻在台灣用白牌車、租賃車營業，不願落地承擔運輸業責任，更編造「可把租賃車當計程車用」等假新聞欺騙無辜司機投入Uber，用龐大資本對合法業者惡性競爭，甚至從去年至今，已有8名司機因收入往下掉活不下去而自殘往生。

而面對Uber用旗下司機的生計來訴求，計程車產業發展聯盟更對Uber司機發聲，溫暖邀請其跳槽，認同其也是辛苦「駕駛」職業，應加入合法的網約計程車行業，並提出免費掛牌輔導、移轉車貸、3個月內補助最高2萬元等協助，更保證車輛登記自己名下、不巧立名目收費、多派遣平台選擇等，好成為真正合法的職業駕駛。

最後聯盟各公、工協會代表一起上台，支持政府通過運管規則103-1條規範，更要求交通部在2週內停止Uber代僱駕駛的違法營運，若沒有做到，到時不排除動員會員上街頭，表達訴求，爭取全國8萬7千多名計程車駕駛的權益。

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