無障礙計程車數量少、問題多 交部允邀業者檢討

2019-04-22 12:25

〔記者陳宜加／台北報導〕國內推動無障礙計程車，保障老人家與行動不便者行的便利，但成效不彰，遭監察院糾正。立委今天紛紛點名交通部應該檢討改善。立委吳玉琴更表示，常有無障礙計程車駕駛不按表計費，一趟行程來回破千元。交通部承諾加強取締。

吳玉琴表示，無障礙計程車在身障團體努力下，自101年修訂運管規則，設置輪椅區的車輛可以使用箱型或旅行式小客車，駕駛則須受訓；但相較復康巴士僅約計程車的3分之1價格，無障礙計程車價格幾乎是一般計程車的2至3倍，且不少駕駛不照表計價，已違法。

她舉例，今年曾請長輩吃春酒，搭乘無障礙計程車，來回竟要1700元。立委林俊憲也說，無障礙計程車數量與車型少、營運成本高，駕駛投入意願不高，且常有駕駛不按表收費，僧多粥少。交通部政次王國材坦言，不按表計價已違法，將要求地方政府加強取締。

吳玉琴也說，監察院糾正交通部，截至106年底，補助無障礙計程車購車費用共計2.86億元，但車輛數僅占總計程車數不到1％。王國材回應，目前交通部提供購車補貼40萬元、配合貨物稅減免20萬元，補助近乎一半，計程車駕駛還是不願意，將檢討誘因、提高駕駛意願。

吳玉琴說，無障礙計程車每一趟次還有50元補助，但駕駛寧願載觀光客到旅遊景點，因為車上可以放行李，也不願意載運輪椅乘客，只因耗時且不便。王國材說，已有規定無障礙計程車每月必須提供最少50趟服務，但目前確實車輛較少、服務仍不足，將再檢討。

吳玉琴認為，無障礙計程車使用者多為白天時段，尖峰時段可以配合衛生福利部，投入復康巴士行列，讓車輛叫得到，數量也須達到一定標準，5年內應增為至少1成。計程車是大眾運輸工具一環，但如今老人家出門不便且昂貴，絕非政策本意。王國材承諾，將邀集計程車公會、業者，檢討無障礙計程車政策問題。

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