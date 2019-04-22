台鐵無階化進度延宕 立委轟：放羊的孩子

2019-04-22 10:18

〔記者陳宜加／台北報導〕立法院交通委員會今天進行無障礙運輸專題報告，但立委李昆澤批評，台鐵無階化進度嚴重落後，太魯閣號車廂改善進度更為0；偏鄉地區的DRTS小黃公車也遭地方政府自行停駛，政府應保障老人與身障者使用大眾運輸權利。

李昆澤表示，政府應保障老人與身障者使用大眾運輸權利，並鼓勵他們走出戶外、參與公共生活與社會運作，也是基本權利。過去交通部已針對各新設車站通用化、舊車站逐一無階化、低底盤公車、DRTS小黃公車等政策逐步推動。

但他強調，交通部未尊重、體察無障礙設施使用環境，不夠友善。例如台鐵無階化讓台鐵列車與月台齊平，讓乘客順利上下車，目前完工僅33站、施工中有18站、完成發包64站，進度嚴重落後。

交通部政次王國材回應，台鐵已完成第一階段計畫，目前進入6年行車安全改善計畫中的第二階段，編列28億元，預定明年10月前完成，月台再提高至115公分，完成無階化。

車廂改裝部分，李昆澤批評，太魯閣號改善進度為0、DR3100車型也僅3％、EMU500達57％、EMU600達42％、PP自強號達65％、莒光達66％，進度嚴重落後。台鐵原預計106年完工，一延再延至明年10月，台鐵成為放羊的孩子。

台鐵副局長杜微表示，各車型都在進度上，只有太魯閣列車進度遲緩，今年已經趕上進度，明年如期完成。

另外，李昆澤也指出，交通部為填補「最後一哩路」，推出通用計程車與DRTS需求反應式服務，但目前由地方政府提出營運計畫後交由公路總局審查，地方政府也可以自行決定繼續營運與否，目前有4條已停止營業。

公路總局長陳彥伯說，地方政府考慮永續性，例如花蓮玉里因而停駛，已介入協助推動後續計畫。李昆澤批評，就是有需求才會有計畫，但地方政府自行停駛，對於偏鄉交通影響甚鉅，陳彥伯承諾有充分了解，將透過其他公路客運或其他鄉鎮繞行，提供服務。

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