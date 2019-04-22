無障礙推動30年問題多 立委轟：還要再等30年？

2019-04-22 10:09

〔記者陳宜加／台北報導〕立法院交通委員會今天進行無障礙運輸專題報告，立委王榮璋表示，政府最重要的是關心需要者使用無障礙設施可行性與便利性，但交通部避重就輕，無法反映回應需求與使用狀況。憲法增修條文已明訂，交通運輸必須是無障礙環境，早年殘障福利法就有相關規定，已不是近年課題。

王榮璋今天提出2大案例，質疑無障礙環境不夠友善，包括身障者搭乘公車仍困難重重、身心障礙車位常遭占用卻投訴無門等問題。交通部政次王國材表示，無論車站、運具，無障礙環境面臨舊場站、舊設施難題，他承諾，交通部將於1個月內提出解決方案與期程。

王榮璋表示，身障者搭公車困難重重，全台雖有55％比例為低底盤公車，但包括渡板架設、貼近站台、依作業程序固定輪椅等，仍有不少公車駕駛不熟悉操作方式，一大原因為駕駛有時間壓力，便宜行事，一般乘客也有抱怨，設備應更簡便，才能讓駕駛減輕負擔，也是交通部責任。王國材承諾，SOP還是要落實。

王榮璋也說，常見身心障礙車位遭機車占用，但在路外停車場，主管機關不管、業者不理，導致身障者投訴無門，主管機關宣導不足、用路人不了解，造成可笑結果。無障礙政策推動30年，狀況仍層出不窮。王國材回應，不少人有誤解，將與地方政府加強宣導。

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