醫病》老翁掃墓後失神懷疑卡到陰 醫檢查發現竟是.....

2019-04-22 10:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕88歲王姓老翁清明節和家人前往墓地祭祖後，出現恍神情形，但是吃喝洗澡一切尚正常，家人一度懷疑是不是掃墓時「卡到陰」，跑去廟裡收驚，但狀況沒有改善，因此到中國醫藥大學新竹附設醫院求診，精神科醫師周伯翰詳細檢查後，發現居然是「急性腦中風」。

擁有老年精神與失智症雙專科的周伯翰表示，經仔細評估，王翁雖然沒有明顯的身體檢查異常，但是出現「命名不能性失語症」（anomic aphasia），像是無法正確地說出常見的物品像是電話；也出現執行功能障礙，如無法依照醫師給的指令進行相關動作，再加上這些神經學變化出現時間很突然，因此判斷可能是「急性腦中風」。

馬上轉急診做電腦斷層後，發現老翁左側前額葉出現急性腦出血，病例較為少見，經神經外科醫師江忠穎和急診室安排緊急住院處置後，目前老翁生命狀況已經穩定出院。

周伯翰表示，急性腦出血如果不處理，嚴重的話可能會導致腦壓升高、導致壓迫生命徵象的延腦，可能會致死。由於老翁的大腦萎縮較嚴重、腦空間相對較大，因此出現腦出血，也比較少會馬上出現高腦壓症狀如噁心、嘔吐，運動功能障礙如肢體偏癱也可能會比較不明顯。

但老翁出現一些大腦認知功能障礙，如無法正確說出物品名稱、無法按照指令行動、說話語無倫次或是回答文不對題等，需要專科醫師做特別的神經認知功能檢查，才可能會發現大腦的些微異常。

周伯翰也呼籲，很多精神疾病是大腦功能失調所導致，會影響病人的注意力、神智清醒度、甚至會出現幻覺、妄想與怪異行為，通常很多家屬會諱疾忌醫，一開始反而會先求助於各種宗教力量如算命改運、收驚、驅魔等儀式，但是如果做完了還是沒有改善的話，就應該考慮當事人是否是真的生病了，還是建議盡早就醫，避免延誤疾病治療的黃金時期。

周伯翰也提醒常見的中風辨識口訣FAST： Face臉部表情不對稱；Arm一側手臂無力垂下；Speech說話含糊不清；Time立即就醫並且記下發生時間。

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