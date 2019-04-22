埔里愛村橋便道遇大水受損 橋樑重建包商超佛心趕工修復

2019-04-22 09:50

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮愛村橋便道日前難敵湍急溪水，多根水泥涵管移位，路面受損，緊急封閉，影響居民通行，由於受損狀況不嚴重，橋樑重建工程包商的重機具也在現場，經過週休假日趕工搶修，今天上午7時恢復雙向通車，至於地方建議以強度更強的鋼構便橋取代涵管便道，縣府最近也將發包動工，提升雨季行車順暢及安全。

正在重建的埔里鎮愛村橋，預計今年11月底完工，目前愛蘭、鐵山、南村、房里等4里居民通行仰賴河床便道，但上週五傍晚鋒面影響，短時間帶來強降雨，涵管基礎難敵湍急溪水，有多根涵管位移，路面塌陷，緊急封閉，雙向交通受阻。

眼見居民又得繞遠路通行，鎮代會副主席潘英輝、愛蘭里長陳文富等人前往勘查，發現部分的涵管位移之外，其餘尚稱完好，希望橋樑重建工程包商能以現場重機具進行搶修，經過週休假日趕工，昨天傍晚大致完成搶修，今天上午7時恢復雙向通車。

陳文富表示，目前愛村橋重建工程進度超前，除了希望新橋早日完工通車，由於便道還需要再撐過1個雨季，地方建議縣府施設強度較佳的鋼構便橋，取代涵管便道，最近也將發包施工，希望提升雨季期間通行安全。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/