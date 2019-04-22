Uber萬名駕駛抗爭 交通部：沒有消失、只有守法課題

2019-04-22 09:20

〔記者陳宜加／台北報導〕Uber萬名駕駛昨天上凱道抗議，要求交通部撤回運管規則修法，否則不排除有更激烈抗爭。交通部政次王國材今天回應，現有租賃車規定即為以時計價，政策沒有轉彎問題，交通部4月也與Uber談過，已有非常明確道路，車輛取得計程車牌、Uber申請成為計程車客運服務業、駕駛考取執業登記證，就可以合法，Uber沒有消失、只有守法課題。

他呼籲，Uber帶著1萬多名駕駛，應負起責任，前往合法經營方向，讓駕駛生計不受影響。他也強調，Uber沒有消失課題、只有守法課題，目前計程車業者也願意釋出牌照共1.8萬個，足以容納Uber駕駛，我國法規願意磨合，只要經過合法化程序，就可以永續經營。

王國材重申，Uber在世界各國各城市的衝撞，都有各自法規必須遵守，要負起最大責任。運管規則103-1規定以時計價、以日計價，均為既有規定，修法只是重申並寫進專條，沒有轉彎課題。過去允許Uber與租賃業合作，也是基於原有規定，但Uber已經踰越規定。

他說，根據交通部現有法規，遊戲規則若有人不遵守，交通部沒有理由不站出來，Uber完全走向計程車營運模式，交通部沒有得罪小黃選票問題，只有合法問題，必須要求所有人遵守法令。如果Uber合法，樂見在台灣出現「Uber大車隊」，繼續提供高品質服務。

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