醫療加值不加價 台大醫師下鄉南投

2019-04-22 08:15

〔記者謝介裕／南投報導〕繼恢復夜診及假日門診後，南投縣名間鄉以南5鄉鎮唯一大型醫院的竹山秀傳醫院，本月起也與雲林台大醫院建立區域醫療整合服務，即日起每週二台大骨科主任周揚禎及一般外科醫師賴鵬升將到竹山秀傳醫院看診，不但提升偏鄉醫療水平，也為倡議多年的「分級轉診制」作了最佳的示範。

竹山秀傳醫院係竹山、鹿谷、集集、水里、信義等5鄉鎮中唯一的大型醫院，之前，為落實「一例一休」新政策，在人力不足及成本壓力衝擊下，也被迫縮減夜診與假日門診，僅維持基本的內、外、婦、兒等4大科別，惟在社區健檢、巡迴醫療過程中，不時耳聞民眾抱怨假日想看病但住家附近診所都沒開，只能遠赴南投市甚至更遠的台中、彰化等縣市就醫，令該醫院十分重視，遂決定不計成本、順應民意恢復夜診及假日門診，如今又有雲林台大醫院醫師跨院協助，勢必使得社區型的竹秀醫療服務科別更加齊全，對社區民眾而言，未嘗不是一大福音﹗

竹山秀傳醫院院長謝輝龍指出，去年衛福部規劃醫學中心與區域醫院門診量每年要降低2%、5年要達到降低10%的目標，也才開啟2院合作的契機，希望該院與台大區域醫療整合的模式，能讓醫學中心及區域醫院2個層級的醫院願意釋出更多的人力支援各地社區醫院，如此不但可縮減城鄉之間醫療差距，小病到醫學中心就診等醫療資源浪費問題，也可獲得大幅改善，進而讓社區醫院守護在地民眾健康的職責能更加落實。

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