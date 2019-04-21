桃園青年體驗學習園區 免費入園只到6/13 在地學子好康加碼

2019-04-21 23:18

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市新屋區永安漁港旁的「桃園青年體驗學習園區」14日開幕後，迄21日首週累計有超過2000人次入園免費參觀，在地新屋地區的10所學校團體、約1000人次搶先入園體驗，學生們大膽挑戰各項高低空設施，大呼刺激、過癮，相約還要再來！

搶先體驗的清華高中陳姓學生就分享，第一次參加探索設施體驗既開心又興奮，尤其在體驗高空設施的「信心擊球」時真的很緊張，在同梯學伴加油打氣下經過快10分鐘才敢往下跳；在體驗「自我確保設施」設施有分三層關卡，也是在互相協助下一起完成各個關卡，未來希望學校能持續安排這樣體驗活動。

青年體驗學習園區設置43項符合ACCT（美國挑戰課程技術協會國際認證）的高低空體驗、自我確保設施、CS安全弓箭、風雨操場、遊憩場、有真人版手足球等多種類型戶外設施，以及室內有多功能會議廳及學習教室及住宿房間，在園區內辦理校外教學、畢業旅行、研習會議以及員工旅遊等，提供露營基地、課程住宿等完善設施，讓學校機關和企業團體參與者，結合休閒與專業訓練，增強團體凝聚力及向心力。

園區的入園門票全票120元、持市民卡特價96元（門票費可抵園區的餐飲等消費80元），新屋區民可享入園門票免費；體驗套裝課程分為4種收費標準，有半日套裝課程500元，1日800元，2日2000元，3日3200元，2日、3日的套裝課程均包含露營和供餐費。

青年事務局除拍攝宣傳短片，另表示園區開幕後正式營運期間的兩個月內，即6月13日前，一般民眾均可免費入園參觀，開放時間是上午10點至下午5點30分，入園可至遊憩區免費遊玩（九宮格、丟沙包、彈弓、急急棒）；開幕慶期間，園區也開放20人以上團體免費體驗設施，但限新屋地區的學校、社福團體等為原則，需事先預約且經審核通過。預約電話：（ 03）486-2200。

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