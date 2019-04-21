秋高氣爽逛農博 鄭文燦預告超過20個展館9月28日登場

2019-04-21 21:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府環保局結合2019世界地球日及復活節主題，21日在新屋區農博基地舉辦「蛋咧！揪伙來趣農博」，以活潑的尋找彩蛋及親子趣味闖關等活動，推廣與野共生、尊重自然等環保理念。市長鄭文燦下午出席活動宣布，今年農博訂在9月28日起，舉行為期1個月活動，希望民眾在秋高氣爽的天氣下來逛農博，同時看見未來農業與在地價值。

鄭文燦表示，市府今年編列1億8000萬元，農委會補助2億元，預計以3億8000萬元的經費來舉辦第三屆的農博，並且辦的更好，考量過去2年於4月舉辦農博的天氣過熱，第三屆桃園農業博覽會將延至秋季舉行，於9月28日至10月27日展開為期1個月的活動，預計在佔地約30公頃的農博基地，設置超過20個不同的展館，加入環教成分，以循環經濟、地景藝術、綠色生活與科技農業作為四大主軸。

鄭文燦也說，農博基地自明年起將轉型為常態環教基地，除辦理露營、展覽、環境教育、探索教育、冒險教育及音樂會外，市府也計畫結合新屋永安漁港、綠色隧道、桃園青年體驗學習園區、客家海螺廣場、休閒農業區、後湖溪泛舟等活動設施，串聯在地特色文化發展，讓未來農博基地更加精采。

鄭文燦提到，目前農博會基地是由環保局低碳暨環境教育中心營運，肩負環境教育的重要任務，為桃園打造出寓教於樂的好去處，結合復活節舉辦尋找彩蛋活動，讓參與的孩子們扮演小兔子發掘彩蛋內的故事，認識地球正面臨的問題，學習如何與大自然和諧共處，一起體驗「環境的復活」。此外邀請新屋小農、在地青創工作坊等，推廣在地食材，是一個相當精彩的熱身活動，成功營造出兼具環教與休閒的開放式場域。

第二屆農博於去年5月閉幕後，包括「綠色方舟」主展館、「好客食堂」主展館、「環保再生」主展館、「碳索生活」主展館、「客家工藝」主展館、「四國文化」主展館、「國際友好」風車、「溫室饗宴」溫室、「魚菜共生」展館骨架、「鼓勵好室」展館骨架、「草地劇場」劇場舞台、光電生命樹、空氣製水機裝置藝術等，目前仍就地保留特色主題建築，多數展館近期將進行部分施工，在今年農博呈現新亮點。

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