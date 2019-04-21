交通部喊話：Uber應負責帶駕駛往合法方向走

2019-04-21 19:49

〔記者陳宜加／台北報導〕Uber駕駛反對交通部擬修法，以一小時起跳計價、不得巡迴攬客，恐讓Uber在台灣消失，上萬名Uber駕駛今天上凱道抗議，要求交通部撤回。但計程車業者認為，Uber利用租賃車作為計程車營業，是不公平競爭且違法。交通部則聲明，修法為落實分業管理，政府有責維護業者間公平競爭。

交通部表示，106年曾表示樂見Uber與租賃業者合作，但從廣告促銷、招募駕駛並媒合靠行、媒合車輛提供即時派遣載客服務、提供乘車優惠、乘車費用定價等，均由Uber主導，更有駕駛向租賃車行按月租車、接受Uber派遣，已非Uber當初所承諾的營業方式。

由於Uber以租賃車提供即時派遣載客服務、離峰以低於計程車運價搶客，更有租賃車在熱點排班等候派遣，且車輛無限制成長，造成與計程車客運業市場重疊，確已造成不公平競爭，扭曲小客車營業市場秩序。

交通部聲明，預告修法為落實分業管理，政府有責維護業者間公平競爭，租賃車與計程車駕駛均為首要關懷對象，交通部將確保每一名駕駛賺取收入的權利。目前租賃車輛約17萬輛，與Uber合作的車輛約1萬輛，僅佔6％，絕大多數小客車租賃業者不受新規定影響。

交通部表示，將輔導Uber成立計程車客運服務業，即可合法派車，且最低資本額為500萬元，門檻不高；並輔導Uber駕駛轉入多元化計程車，考取執業登記證後開Uber Taxi，車輛可以保持原貌，生計將不受影響。

交通部也說，目前計程車空車額足以完全吸收1萬輛Uber租賃車，交通部也將協調計程車業界協助Uber駕駛轉入計程車，繼續提供載客服務。至於Uber與代僱駕駛提議新訂網約車專法，現行多元化計程車即以網路科技平台媒合駕駛與乘客，已有相關規定可遵循。

交通部政次王國材表示，交通部已分別與Uber、租賃業者與代僱駕駛會面，表達交通部願輔導Uber合法在台營運，盼Uber尊重我國法令，已有明路讓Uber走。

交通部指出，國外面對Uber，多禁止或依當地交通運輸法規納管，包括多數歐洲國家；僅美國部分計程車服務極度缺乏的州允許，交通部盼Uber在台成立計程車客運服務業，並提供網約車服務，真正落地納管。

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