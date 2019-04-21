太康綠隧路跑熱鬧舉行 推廣綠隧、綠能與綠農

2019-04-21 22:22

〔記者王涵平／台南報導〕太康綠隧路跑今熱鬧登場，700多株芒果樹形成林蔭隧道，跑者直呼好舒服，另有農特產促銷、打芒果等活動，推廣綠隧、綠能與綠農等柳營區特色。

2019第二屆太康綠隧馬拉松接力賽暨社區產業文化綠能屋頂全民參與活動在太康綠色隧道舉行，2000多位民眾參加，區長李宗翰表示，聯合行銷大台南溪北地區農特產品、社區產業文化，柳營不只有鮮乳，還有南瀛八景之稱的太康綠色隧道，是台灣最美的鄉間道路。

綠隧旁的柳營科技工業園區有全台工業區最大浮動式太陽光電設施，以及台南地區最大屋頂太陽能系統。20個社區攤位推廣鵝肉、麻油、稻米、蝶豆花、草菇薑黃以及鮮乳豆花等產業。也精心佈展柳營社區老照片、社造成果發表增添浪漫人文色彩。

為因應地球暖化造成環境污染、極端氣候變化以及能源短缺等問題，安排各項防災、安全防護以及綠能屋頂等宣導以及「千人躺綠隧」活動，民眾覺得相當多元有趣。

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