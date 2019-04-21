北港迎媽祖 越晚越有看頭

2019-04-21 19:48

［記者黃淑莉／雲林報導］北港年度盛事「北港朝天宮迎媽祖」23日登場，重頭戲是真人藝閣花車遊行、犁炮，越晚越熱鬧。

朝天宮迎媽祖距今已有三百多年，雲林縣府2008年登錄為重要民俗，2011年文化部指定為國家重要民俗，北港鎮曾姓民眾指出，北港迎媽祖熱鬧程度不輸過年，藝閣五彩繽紛、鞭炮聲不絕於耳，越晚越熱鬧，北港像座不夜城。

不同於其他遶境，朝天宮迎媽祖的真人藝閣花車，由小朋友扮演各種神話、民間故事角色人物，坐在藝閣車上，沿途分撒平安糖，讓遊客撿拾「吃平安」，這也是全國唯一的真人藝閣花車遊行。

除了藝閣，還有一個最大特色就是犁炮，整座神轎陷入一陣火光炮聲中，北港犁炮與鹽水蜂炮、台東炸寒單並稱台灣三大炮，地方民眾說，這幾年炸炮施放量很多，凌晨還在遶境。

北港朝天宮指出，今年迎媽祖陣頭、藝閣花車約有近百團，遶境隊伍長達數公里。

配合遶境活動，位在市中心的南陽國小明天下午停課，北港鎮公所也邀集相關單位開會強調，晚上十點後不得施放升空類煙火及爆竹。

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