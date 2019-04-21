深美國小新生報到超額 誰不能入學看這個

2019-04-21 19:23

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市今年公立國小一年級新生將在5月3日至5日、各校自行擇定2天報到，公立幼兒園於5月4日、5日報到；基隆新生報到總量管制學校的深美國小已於4月19日辦新生報到、信義國小20日報到。其中，深美國小新生報到超額，將依照戶籍遷入順序，決定誰能入學。

基隆市教育處核定各校新生入學班級數，深美國小1年級今年可以招收174位學生，但是報到人數為210人；深美國小校長陳建文說，推究報到超額原因，除了學區建案多，帶來新移民外，還有就是學校辦學績效好，吸引學生家長效法「孟母三遷」。

今年國小新生為2012年9月2日至2013年9月1日出生的幼童，各國小已於4月12日前寄發給家長「新生入學報到書」，家長如果在4月22日未收到入學報到書，請盡快聯絡戶籍區的學校查詢。今年國小新生人數有2843人，較去年微幅增加70人。

基隆市公私立幼兒園也將於22日起至本週五（4月26日），開放家長入園參觀。每位幼兒登記僅能選擇一所公立幼兒園登記，以「線上登記為主、現場紙本為輔」。登記日期為5月4日上午9時開始，現場登記至下午3時止，至5月5日中午12時止；幼兒園登記名額如果超額，則於5月5日下午1點半起，統一線上抽籤，各園抽籤結果立即公告於招生系統及幼兒園網站。

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