當心假的！ 衛福部提醒：正版「年金繳費通知」有這個

2019-04-21 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕除了假消息，也要留意假的繳費通知！近日有許多民眾向衛生福利部反映，收到中華民國「人口福利部」寄的年金繳費通知，但事實上我國根本沒有人口福利部這個單位，因此衛福部趕緊在臉書上澄清，呼籲民眾有疑問請撥打165防詐騙諮詢專線求證，千萬別上當受騙。

衛福部昨在臉書上表示，近期有許多民眾向他們反映，收到來自「中華民國人口福利部」的年金繳費通知，但事實上我國根本沒有「人口福利部」這個單位，且其註明的辦公室地址「台北市中正區愛國南路七號」及電話，通通都是假的，台北市並沒有「愛國南路」，僅有愛國東、西路，提醒民眾應提高警覺。

衛福部指出，正版的國保繳費通知上會印有「勞保局」的局徽、機關住址及電話等資訊，如果民眾有任何疑問，應撥打165防詐騙諮詢專線求證。

至於該份假的繳費通知上附有的繳費條碼，衛福部說明，其實一般要透過超商刷條碼繳費，必須先透過簽約對保、審查等流程後才能成功，所以民眾若拿該繳費單去繳款，理論上應該會繳費失敗，但基於保險民眾最好還是不要輕易嘗試，目前他們也將問題反映給業務單位來進行後續的追查。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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