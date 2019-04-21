盼為台灣國語文建構文法 退休師創圖解法印書千本

2019-04-21 20:31

〔記者李立法／屏東報導〕退休國文教師吳明澧自創「圖解法」教學，花2年時間著書，並成立1人出版社，窮畢生心力及積蓄，印製1000本著作分享理念，盼為台灣國語文學建構文法基礎，提升下一代寫作能力。

吳明澧是屏東市中正國中退休國文教師，他認為一般人只知道學英語要學文法，卻忽略了學國語也要學文法，文法是突破寫作瓶頸的利器，也是文學內涵養成的基礎。

吳明澧說，他自創的「圖解法」教學，淺顯易懂，不必死背，因各種「詞類」在圖上都有固定的位置，透過圖解學習國語文法，能永遠記在腦海裡。

吳明澧說，現代人習慣在電腦上打字，年輕世代更是離不開3C產品，提筆寫字的機會少之又少，如果再不重視國語文法教學，以後寫作就會出問題，對台灣文學的發展是個隱憂。

吳明澧為喚起政府對台灣國語文法教學的重視，花2年時間將自創的「圖解法」，編寫成厚達300多頁的「文法圖解寶典」，他還成立1人出版社，印刷了1000本，除回贈母校中正國中示範教學，並利用退休的時間，四處結緣，分享他的理念。

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