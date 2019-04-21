電腦認得你！未來MAC加入臉部辨識功能

2019-04-21 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕你期待Mac電腦加入臉部辨識功能嗎？近期蘋果公司申請一項最新專利，似乎很快就會將Face ID（臉部辨識功能）應用在Mac電腦上。

綜合媒體報導，2017美國蘋果公司首次使用Face ID（臉部辨識功能）在iPhone X上，這項新發明取代Touch ID（指紋辨識）成為一種更安全的「鎖鑰」，蘋果公司稱，非設定用戶成功解鎖Face ID的機率是百萬分之一。

Face ID的原理是運用泛光感應元件，照亮用戶的臉部以取得2D的相片，再用紅外網路攝影機來辨識臉部、瞳孔特徵，這項功能受到許多蘋果用戶的喜愛。根據Apple公司最新申請的專利，Mac電腦也將加入臉部辨識功能。

處於睡眠模式的Mac電腦，可以在不耗費太多電力的情況下執行程式，Mac多了Face ID功能後，識別出設定用戶後，Mac便會「醒過來」，儘管在睡眠模式，卻能提供更高的供電模式，在完全喚醒電腦前執行臉部識別；這項功能推出後引發許多蘋果迷討論，擔心蘋果電腦的價位會不會再次「創新高」。

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