連署飆破30萬人！ 他們都反對交通部修法擋Uber

2019-04-21 19:44

〔記者陳宜加／台北報導〕Uber駕駛反對交通部修改運管規則，認為以1小時起跳計價、且不得巡迴攬客，恐讓Uber從此消失在台灣，今天下午上凱道抗議。根據主辦單位統計，目前已有18萬4697人參與網路連署，實體連署書也超過11萬份，相加等於將近30萬人。

今天凱道活動從下午3點開始，預計持續至晚間6時，主辦單位為網路叫車平台駕駛自救會，利用上百輛車合力排出「103.1 NO」字樣，要求交通部暫緩修法。

根據主辦單位統計，目前已有18萬4697人參與網路連署，實體連署書也超過11萬份，相加等於將近30萬人。要求政府撤回汽車運輸業管理規則第103-1修正草案，並以乘客體驗、安全服務與科技效率為修法核心，制定更符合時代需求、創造社會雙贏的交通新政策。

自救會表示，在4月26日預告期截止後，政府很有可能選擇實施，不合時宜的法令將成為限縮台灣進步的緊箍咒，讓消費者、租賃業、計程車、政府全盤皆輸。

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