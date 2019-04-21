谷關神木谷的千年神木副枝因蛀洞斷裂

2019-04-21 19:15

〔記者歐素美／台中報導〕連日大雨，谷關神木谷的千年五葉松副枝幹今天凌晨也應聲斷裂掉落大甲溪中；神木谷假期大飯店總經理羅進洲表示，副枝幹斷裂掉落，才發現神木主幹疑因白蟻造成嚴重蛀蝕，擔心未來無法支撐整株神木，恐造成神木傾倒，將向農業局求助會勘，以研議解救辦法。

連日大雨，谷關神木谷的千年五葉松，今天凌晨也因大雨澆灌，生在在主幹旁的一枝副幹，突然整個斷裂，長約10公尺、直徑約1.5公尺的樹幹整個掉落大甲溪中，主幹並留下一個大洞。

神木谷假期大飯店總經理羅進洲獲報立即趕往谷關勘察，他表示，該副幹斷裂，打到另一枝樹枝，造成樹枝略為撕裂，但重點是主幹上出現一個大洞，懷疑可能是白蟻蛀蝕所致。

羅進洲說，該株神木是市府列管的珍貴老樹，具有千年歷史，之前並不知神木有蛀洞腐爛情形，這次副幹斷裂才發現蛀洞很深，且約有1.5公尺寬，因主幹中間被蛀蝕，擔心無法負荷整株大樹，未來恐造成神木整個傾倒斷折，周一將邀農業局上山會勘了解，以協助保護神木。

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