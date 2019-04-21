狂塗藥膏竟出人命 醫籲痠痛貼布或藥膏勿過量、併用

2019-04-21 17:23

〔記者劉濱銓／南投報導〕近日國外有田徑選手猝死，解剖發現疑似過量使用痠痛藥膏，導致累積過多的水楊酸，造成中毒身亡；衛福部南投醫院藥師曾惠敏表示，使用痠痛貼布或藥膏仍應遵照醫囑或指示使用，切勿過量，或同時併用多種，以免增加腎臟負擔，如症狀未改善或有過敏反應，應儘速就醫。

藥師曾惠敏表示，痠痛貼布主要可分成中藥和西藥兩類，中藥貼布可能含有冬青油（水楊酸甲酯，消炎止痛作用）、辣椒素（貼了會有熱熱的感覺）、薄荷（清涼感）等成分；西藥貼布成分通常是非類固醇抗發炎藥，具消炎止痛作用。

若是落枕、肌腱發炎、肌肉拉傷、挫傷或跌打損傷的痠痛，當症狀輕微時，貼痠痛藥布會有緩解效果，但若使用2、3天仍未改善，建議就醫治療。

曾惠敏也提醒，貼痠痛藥布與藥膏應避開傷口或皮膚有濕疹處，以免傷口惡化或感染，貼的時間不超過6小時，避免皮膚紅腫癢，每次使用一種貼布，不要併用多種，避免過量經皮膚吸收作用全身，造成腎臟負擔，如使用後症狀仍未改善，或有過敏反應就應儘快就醫。

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