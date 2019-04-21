圖書館裡拿完書「溜」下來看 小朋友超開心

2019-04-21 19:29

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣布袋鎮新塭國小最近將原有的圖書館改造為社區共讀站，加裝空調、規劃閱讀區及社區K書中心，更特別的是在圖書館內設計迴轉溜滑梯；今天共讀站落成啟用，許多小朋友拿著書從書庫上「溜下來」閱讀，興奮的說「好好玩的圖書館，以後要常來看書」。

今天是新塭國小97年校慶，布袋鎮長陳鳳梅、縣議員黃金茂、蔡信典、蔡瑋傑等出席啟用儀式，一同參觀改造後的圖書館，學校義賣小書包，並透過學甲快樂家族、布袋邱加莊與新塭樂緣薩克斯風三個樂團的演出，協助募款籌措後續圖書基金。

新塭國小校長洪榮正說，圖書館於9年前興建，近年來校方推動與社區更緊密的結合，原有圖書館空間不足，去年申請經費補助，加上啟玄壇贊助20餘萬元，以230萬元進行改造，全區裝設空調，社區共讀站規劃閱讀區、親子共讀及視聽教室與社區K書中心，完成圖書資訊系統、購買新書，新塭嘉應廟贊助每年2萬元圖書館電費，讓學生與社區居民閱讀時更舒適。

新民社區施俊介理事長說，社區中孩子以前假日要K書、準備考試必須到布袋市區、朴子市或台南市鹽水區的圖書館，現在社區就有燈光明亮還有冷氣可吹的K書中心，真的很方便。

學童們今天看到圖書館裡有溜滑梯，拿書後開心的溜下來閱讀，六年級學生沈宥婷說，之前借書還需要用抄寫登記，現在只需掃描就能完成，找書也更方便，一年級老師李玫萱則說，有了新書，還能從書庫溜著旋轉滑梯，孩子們更想來圖書館了。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/