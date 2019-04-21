新竹縣家畜疾病防治所號召鄉親認養「浪浪」

2019-04-21 18:17

〔記者黃美珠／竹北報導〕新竹縣今年的桐花祭活動有看、有玩、也有做愛心！除了文化局安排80幾年歷史的古蹟東安古橋透過藝術光雕魔幻變身吸客，新竹縣家畜疾病防治所今天也在竹北舉辦「浪浪」認養活動，舉辦「珍愛竹北萌犬貓咪 Party」！

這場由新竹縣家畜疾病防治所跟新竹縣流浪動物珍愛協會一起合作舉辦的認養活動，由縣內的獸醫師公會理事長吳憲青與熱心的動保士一起贊助200劑免費的狂犬病疫苗，同時提供晶片植入，希望藉此鼓勵民眾辦理寵物登記。現場並有訓犬秀、寵物名犬走秀等，也指導大家如何跟毛小孩們互動。

新竹縣家畜疾病防治所所長彭正宇直言，會發起這次的認養活動，是因該所的流浪動物收容所在去年底沒收了將近100隻的「浪浪」。

但該所收容空間只能容納50隻成犬。儘管家畜所已經很努力的推動認養，但迄今還是收容了成犬79隻，已經超收了58%。

所以為了解決前述問題，趁著桐花祭，他們跟新竹縣動物保護珍愛協會及熱心動物保護的竹北市民代表朱健銘共同鼓吹認養。

更希望鄉親的愛心認養不要僅限於今天的活動會場，隨時都歡迎主動前往該所，去尋找跟自己有緣的「浪浪」，幫牠們早日回歸，成為人類家庭的1份子。

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