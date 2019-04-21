Uber駕駛萬人上凱道抗議 張善政錄影挺：法規趕不上時代

2019-04-21 16:54

〔記者陳宜加／台北報導〕Uber駕駛反對交通部修改「汽車運輸業管理規則」，若以1小時起跳計價、且不得巡迴攬客，恐讓Uber從此在台灣消失，今天下午上凱道抗議，高喊「撤回惡法、還我工作！」主辦單位稍早統計，現場已齊聚5000輛車、參與人數已經飆破1萬人。

前行政院長張善政也錄製影片表示，交通部準備修法，限縮網路叫車彈性，駕駛當然不樂見，政府過去幾年面對共享經濟的新服務型態，法規趕不上時代。

他說，交通部用租車行業規範叫車服務，淪為頭痛醫頭，在想出更好方法前，應和平、理性表達訴求，新興經濟需要更前瞻眼光與外界對話，擬訂更好規範。

時代力量科技長蕭新晟也現身力挺，批評政府一直聲稱擁抱數位經濟、擁抱新創，卻一遭遇傳統產業抗議就退縮，Uber等叫車平台明明合法，修法後卻要再次陷入非法，駕駛再度失業。Uber已納保、納管、納稅，他身為Uber重度使用者，呼籲政府不應朝令夕改。

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