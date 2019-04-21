近9成台灣人想入住環保旅宿 飯店業者推免一次性備品住宿85折優惠

2019-04-21 18:16

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國內環保意識抬頭，國人旅遊趨勢也刮起一股綠色旋風，訂房平台Booking.com調查指出，將近9成台灣旅客表示未來1年的旅程中，會至少選擇1間綠色環保住宿入住，7成5的民眾坦言搜尋的住宿為綠色住宿時，會提升預訂的意願。

為響應 4 月 22 日世界地球日，Booking.com 發表「2019年全球永續旅遊年度調查報告」。報告指出，近年台灣旅客的永續旅遊意識抬頭，其中就有高達八成（80%）的台灣旅客認為，永續旅遊必需即刻行動，因應這項潮流，全球也有越來越多環保住宿隨之出現。

報告顯示，有近9成（89%）的台灣旅客表示在未來1年的旅程中，會至少選擇一間綠色環保住宿入住，高出全球旅客的平均數據（73%），顯示出台灣旅客對環保住宿的高接受度。此外，有75%的台灣旅客表示，在知道搜尋的住宿為綠色住宿時，會提升預訂的意願。

而針對綠色環保住宿認證的認知上，報告顯示有67%的台灣旅客表示不知道有環保標章認證，不過也有49%的台灣旅客表示，若住宿有國際認證的環保住宿標章，自己會受到啟發並進行永續旅遊，其中還有66% 的台灣人偏好入住有環保標章的住宿。

國內飯店業者近年也積極響應永續旅遊風潮，雲朗觀光集團聯合旗下翰品新莊酒店、翰品高雄、翰品花蓮、兆品嘉義等7家飯店推出「輕碳旅行 環保住房」，客房內僅提供大毛巾、腳踏布和礦泉水，不提供拋棄式個人盥洗用品，續住期間不更換，也不額外提供床單、被單、枕頭套等，房價可享有85折優惠。雲朗觀光集團表示，環保住房每年都賣出逾千間住房數。

台北凱撒飯店則將飯店變成宣傳綠色環保的平台，大廳主題佈置運用多種天然花草植栽，結合環保與再生素材，傳達與地球共生共息的理念；此外，飯店也推出集點活動，旅客在入住前1天告知飯店不要準備一次性拋棄式備品，就能參加集點活動，集滿2點即獲得免費房型升等電子券。

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