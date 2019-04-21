新北泰國日登場 「泰版五月天」演唱嗨翻全場

泰國知名搖滾樂團Pee Saderd登台表演，吸引大批泰籍朋友爭睹偶像風采，人潮擠爆市民廣場。（記者賴筱桐攝）

2019-04-21 15:50

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府勞工局與泰國貿易經濟辦事處今天舉辦「泰國藤球友誼賽暨潑水節」活動，市長侯友宜出席為藤球賽冠亞軍之戰開球，並替選手加油打氣。主辦單位邀請名氣有如台灣五月天的泰國知名搖滾樂團Pee Saderd登台表演，吸引大批泰籍朋友爭睹偶像風采，人潮擠爆市民廣場，台下觀眾跟著音樂旋律打拍子、哼歌，宛如演唱會嗨翻全場。

侯友宜表示，泰國藤球是傳統運動賽事，跟踢足球有點雷同，他以前很喜歡踢足球，看到藤球賽「有點腳癢」，今天在市民廣場舉辦泰國藤球友誼賽，與潑水節結合，營造快樂的「泰國日」，希望傳統文化習俗不斷延續下去。

侯友宜說，新北市的泰國勞工朋友有7000多人，泰國朋友多數是虔誠的佛教徒，誠懇、實在、認真、努力，為新北市的經濟奉獻良多，讓新北市有很好的建設，離鄉背井很辛苦，市府舉辦「泰國日」活動，讓無法回家鄉的泰籍朋友一解思鄉之愁，也歡迎泰國朋友長住在新北市。

市府邀請在泰國當地人氣媲美台灣五月天的知名搖滾樂團Pee Saderd來台駐唱，演出多首膾炙人口的樂曲，一早就吸引大批粉絲前來排隊觀賞，泰籍朋友跟著台上歌手一起嘶吼吶喊，隨著音樂旋律打拍子、擺動身體，現場氣氛嗨到最高點，讓泰籍移工忘卻平日繁忙的工作壓力，共同感受濃厚的泰式風情。

新北市政府邀請名氣有如台灣五月天的泰國知名搖滾樂團Pee Saderd登台表演。（記者賴筱桐攝）

新北市長侯友宜頒獎給泰國藤球比賽的前四名隊伍。（記者賴筱桐攝）

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