全台近3天遭3波大雨襲擊 最長颮線快等於半個台灣

2019-04-21 15:28

首次上稿 15:28

更新時間 15:51

〔記者蕭玗欣／台北報導〕近日全台天氣受颮線影響，天氣十分不穩定，尤其竹苗地區今天（21日）凌晨3小時內就遭近百毫米大雨襲擊，中央氣象局預報員劉沛滕表示，颮線好發於春天鋒面接近前後，容易帶來大雨、雷擊、強陣風及冰雹，長度從10幾公里到100、200公里都有可能，例如19日下午的颮線就長達200公里，幾乎等於半個台灣。

另，氣象局稍早也發布大雨特報提醒新竹以南到屏東及南投地區有局部大雨發生機率，要注意雷擊和強陣風。

劉沛滕表示，台灣近日共有三波颮線帶來的明顯降雨，第一波是19日清晨、19日下午，以及今天凌晨。今天凌晨因颮線帶來降雨主要落在竹苗地區，3小時內就累積98毫米，達大雨等級。劉沛滕解釋，劇烈對流一般稱為對流胞，當很多對流胞連成一條線，成為現狀對流，且有移動趨勢，就被稱為颮線。

天氣風險管理公司總經理彭啟明表示，根據閃電監測統計，昨天晚上9點到今天清晨6點，在第3波颮線影響下，台灣附近上空共出現4萬2215次閃電，其中對地的為1386次，雲中閃電為4萬829次，可以看出這波颮線的對流相當活躍。

颮線好發於春天天氣系統，因為此時冷暖交替，容易產生較大對流能量，偶爾也會發生在梅雨季和夏季，但機率較低；颮線前面會有較強的上升對流，後面是較強下中流，經常伴隨發生大雨、雷擊、強陣風和冰雹，長度從幾10公里到幾百公里都有。

例如19日凌晨的颮線長度約50到100公里，但當天下午則長至200公里，幾乎是半個台灣，不過，劉沛滕表示，颮線長度與強度沒有正相關，長度過長反而會分散能量。

氣象局預估，這波鋒面將影響到明天，西半部、中部以北容易有陣雨和雷雨發生，其他降雨機率也較高，明晚鋒面北移、遠離台灣，週二、週三全台天氣將轉為穩定，東部和各地山區以多雲到晴和午後雷雨的天氣為主，西半部則是晴到多雲，高溫可有29到32度。

週四北方有水氣南下，北部、東半部將轉為局部短暫陣雨，但降雨強度不會像這幾天這麼強，台東大武有可能出現沉降作用，高溫上看34度以上。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/