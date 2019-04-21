百公斤壯男小弟弟紅腫發炎龜裂 原來是...

2019-04-21 15:24

［記者方志賢／高雄報導］一名壯男體重超過110公斤，包皮龜頭紅腫發炎，曾到按摩院嫖妓，擔心染性病，服用抗生素，或自行買雲南白藥、面速力達母藥膏塗抹，但效果不佳，包皮發炎持續半年 ，包皮硬化、龜裂，龜頭無法露出，尿尿、勃起就痛不欲生，就醫檢查發現他罹患糖尿病，因血糖高、免疫力差而造成包皮反覆發炎。

收治病例的大同醫院泌尿科醫師蔡嘉駿表示，臨床上不少病患包皮反覆發炎，甚至包皮硬化、龜裂才就醫，這些人身形肥胖，也有糖尿病家族病史，卻不知道自己也罹患糖尿病，自行買藥塗抹或拖延就醫，包皮反覆發炎久了，未及時治療恐癌變，不可輕忽！

這名患者工作壓力大，曾到色情按摩院尋花問柳，宣洩情慾，半年前包皮、龜頭紅腫發炎，懷疑嫖妓感染性病，曾到診所就醫服用抗生素、擦藥膏，或自己買雲南白藥、面速力達母藥膏塗抹，但效果都不好。

患者輾轉到大同醫院泌尿科就醫，醫師發現他包皮反覆發炎，包皮纖維已硬化、變厚，尿道口變小，龜頭無法露出來，為清洗龜頭，強行撐開包皮，包皮竟然龜裂，尿尿、勃起時更飽受撕裂劇痛。

蔡嘉駿說，患者包皮反覆發炎，研判罹患糖尿病，經檢查糖化血色素高達10. 5%（正常值是6%以下），所幸經過血糖控制後降到6%，日前接受包皮環切手術，將硬化包皮切除，「小弟弟」終於重見天日！

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