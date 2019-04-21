超商店員一席話 烘焙青年決定呼朋引伴助偏鄉

2019-04-21 14:59

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部鼓勵青年改善偏鄉教育，推「青年鹿樂實踐家計畫」，而甜點工作室負責人李奇芳便滿腔熱血，獨自開著貨車入偏鄉，為學童進行烘焙教學，更因偶遇無法一圓「咖啡夢」的超商店員，決定呼朋引伴，未來將引入咖啡調製等各種課程，希望藉此啟發偏鄉孩子更多元學習興趣，鼓勵其勇敢追夢。

經營甜點工作室的李奇芳表示，自己從105年起即參與青年鹿樂專案，在忙碌之餘，會獨自開著載滿烘焙器具、麵粉及材料的貨車駛入偏鄉，為學童進行烘焙教學；而在一次偶遇台東某便利商店店員，得知其對咖啡調製有熱情，卻苦無現實無法圓夢，後來便暗自決定，未來除烘焙甜點技能外，還要號召更多領域專才者，一起到偏鄉提供更多元的學習課程，藉此啟發偏鄉孩子的多元興趣，鼓勵他們勇敢追夢。

此外，在106年加入青年鹿樂專案的郭忻慧，則是運用童軍專長，規劃豐富有趣的童軍教學課程，讓生長在南投山區的國中生能夠學習更豐富的野外求生技能，並表示，童軍教育除傳授知識技能外，更能啟發環境覺知與多元感官能力，並將所學與生活經驗相互結合，引導學生在面臨緊急危難及壓力時，能以從容冷靜態度尋求出最佳解決方法。

教育部青年署表示，該計畫與政治大學鹿樂平台團隊合作，鼓勵18到35歲的青年提案，通過者可得10萬元實踐獎金，好運用自身專業技能，到偏鄉學校協助，將企劃理念轉為實際作為。

青年署指出，該計畫接受個人或團體報名提案，受理時間至108年8月20日止；更多訊息請上教育部青年發展署網站（http://www.yda.gov.tw）查詢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/