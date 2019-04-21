台中花博台開積攝影比賽頒獎 黃希玠榮獲金獎肯定

2019-04-21 14:52

〔記者歐素美／台中報導〕台中花博「台開築空間積木概念館」，半年來參觀人數近60萬人次，台開舉辦攝影比賽，並於今天舉行頒獎典禮，由黃希玠作品「事事如棋」榮獲金獎，將獲得朝聖隈研吾設計最火紅之花蓮貨櫃星巴克兩天一夜之旅。

台中花博后里森林園區中的「台開築空間積木概念館」，由2020東京奧運主場館建築大師隈研吾設計，花博開幕半年多以來，平日參觀皆有2、3000人次到場參觀，假日更到5、6000人次，半年來總參觀人數已破56萬人次，預計至閉幕日將上看60萬人次，花博結束後，積木館也將移至台開新埔雲夢山丘園區，典藏重現隈研吾大師建築作品。

台開積木館在花博展期特別舉辦「人與自然的新日常攝影比賽」，以積木館、茶花、人與建築互動、夜景燈光等為拍攝主體，計有138件作品參賽，經網路投票及評選團評審，選出金獎一名、銀獎兩名、銅獎三名。

台開總經理邱于芸今天特別頒獎給金獎得主黃希玠，台中市都市發展局副局長紀英村則頒獎給銀獎得主呂泰鋕。紀英村表示，花博展期173天，至4月21日止，參觀人次已突破720萬，花博就是創意的展現。

金獎得主黃希玠，作品「事事如棋」，利用夜間光線投射、拍攝視角，將如金字塔的積木館顯得更加雄偉，人物玩積木的構圖，則呈現出有溫度的人情味。黃希玠表示，人生第一次參加攝影比賽就得首獎，很興奮，希望大家看到花博的美，以後也會拍攝更多攝影作品跟大家分享。

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