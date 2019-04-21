家扶舉辦相見歡活動 認養人與受扶兒童共譜回憶

2019-04-21 14:39

〔記者歐素美／台中報導〕台中市北區家扶中心今天在豐原區臻愛會館和豐圳活動中心舉辦「歡歡喜喜來相逢」相見歡活動，感謝認養人長期關懷弱勢兒少，共有70組認養人及認養兒少，約220人參加。活動中透過温馨餐敍，歷年活動花絮影片，家扶兒少表演，渡過愉快的時光，希望藉此在受扶助兒童的生命裡留下美好回憶。

在今天的相見歡活動中，家扶受扶兒童現場表演爵士鼓、烏克麗麗等才藝， 台中市北區家扶中心表示，在捐款人林素瑟及親友集資贊助下，家扶成立烏克麗麗才藝隊，5年來提供受扶學童孩學習才藝的機會，提升孩子的自我價值及自信心，學童每月用心練習，期待可以表演回饋社會。

台中市知名的木工手作坊「木匠兄妹」，則免費贈送弱勢兒少機器人削筆機，期待受扶兒童像削筆機善盡本份，心情煩悶時也可透過動動機器人的雙手和大頭，幫自己帶來好心情；夜市攤商張安竣20年來擔任認養人，以惜福及熱忱的心，持續不斷地幫助經濟弱勢的孩童，得知家扶中心舉辦相見歡活動，特別提供100份爆米花，鼓勵弱勢孩子。

台中市北區家扶中心主任劉正文表示，該中心目前幫助1278戶、2382餘位弱勢兒童，透過家扶的橋梁牽線，每位孩子可以獲得認養人的長期資助，除了每個月固定的金錢協助，還可以透過信件鼓勵孩子力爭上游。

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