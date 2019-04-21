日本防範非洲豬瘟明起提高罰則 肉製品入境最高罰百萬

2019-04-21 14:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕防範非洲豬瘟，日本政府強化赴日攜帶肉製品罰則，明（22）天起赴日若攜帶肉品等畜產品入境，將裁罰日幣100萬元（約台幣28萬元）以下罰金或處以3年以下徒刑。

因應世界各國非洲豬瘟疫情，日本政府強化赴日攜帶肉製品罰則。根據日本農林水產省網站公告，自4月22日起，將嚴格處理違法攜帶畜產品，在包括個人消費或伴手禮的所有情況下，若查獲任何違法攜帶畜產品入境情形，將依據「日本家畜傳染病預防法」，裁罰最高100萬元日幣以下罰金或3年以下徒刑。

日本台灣交流協會也透過官網與臉書再次提醒赴日旅客和回國旅客。

日本台灣交流協會指出，世界各國及地區發生非洲豬瘟、口蹄疫及高病原性禽流感等惡性家畜傳染病，這類家畜惡性傳染性一旦傳入日本，不僅將對日本國內畜產業造成莫大傷害，也會對相關地區的社會經濟造成極大衝擊。

日本台灣交流協會說，近年伴隨日本國人赴海外旅遊及赴日外籍旅客的急速增加，從海外違法攜入的畜產品驗出非洲豬瘟病毒等，加深日本家畜罹病的風險。有鑑於此，政府強化罰則，提醒赴日旅客和回國旅客因應配合。

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