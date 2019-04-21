雨中登龍過脈步道 大手牽小手熱情澆不息

2019-04-21 14:01

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣林內鄉龍過脈登山步道被山友認定是台灣10大登山步道之一，去年受大雨影響，步道受創嚴重，經整修後已逐漸恢復舊觀，為配合世界地球日，今天舉辦龍過脈植樹登山趣活動，雖然大雨小雨不斷，但約有400民眾大手牽小手，登山熱情澆不息。

林內龍過脈步道全長2200公尺，步道沿線有林內公園、林內神社、濟公廟，沿途林蔭茂密，微風徐徐，可見日劇時代遺留下來的神社遺跡，鳥瞰濁水溪，風景極佳。

縣議員邱世文表示，林內鄉生態豐富，龍過脈步道更是登山客的最愛之一，雖然步道因去年大雨受創，但已逐漸修復，並強化步道安全設施，為了增添步道的特色，日前在步道入口處種了上百棵日本紫藤花，將來要打造紫藤花浪漫隧道。

雲林縣璞玉文化教育協會今天舉辦小手牽大手龍過脈植樹登山趣活動，雖然天公不作美，天上偶而降下大雨，但仍有約400名登山客冒雨登山，民眾大手牽小手，一朵朵傘花開在步道上，也是另外一種浪漫。

由於明天就是世界地球日，璞玉文化教育協會也在準備400棵桂花樹苗，讓登山民眾帶回家種，現場也準備排骨飯、豬腳飯、肉羹麵及彎豆冰等在地著名小吃給大家品嚐。

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