直達公車到台中 彰化規劃第2條

2019-04-21 13:44

〔記者張聰秋／彰化報導〕台中市梧棲區三井OUTLET，與彰化縣伸港鄉僅一溪之隔，與鹿港鎮相距約30公里距離，民眾自駕車往返兩地車程時間，伸港20多分鐘、鹿港頂多40多分鐘，目前就是因為沒有公車路線，彰化人沒有公車可搭就近前往，為此，縣府工務處日前拜會台中市政府交通局，協調開闢聯營公車路線的可行性，工務處長林漢斌指出，這是海線路線，希望開闢直達公車新路線，讓彰化與台中海線居民往返更便利。

今年1月23日，縣府委由員林客運、統聯客運開闢經由高速公路不繞進市區新公車路線「台中朝馬經彰化二林到雲林麥寮」，新路線試營運即將屆滿3個月，民眾反映不錯，每班20人的中巴公車，常常坐滿。

縣府工務處分析，「台中朝馬經彰化二林到雲林麥寮」新路線，彰化由二林經過溪湖上國1中山高速公路後直達台中朝馬站，車程時間短，民眾搭乘意願踴躍，慢慢養成民眾搭大眾運輸的習慣，

有鑑於此，工務處盼由再開闢第2條不繞路、不經過市區、以兩地直線距離最近距離的直達公車，強化縣內公車路網。

林漢斌指出，第2條彰化與台中的直達公車，規劃在縣內海線的鹿港鎮、伸港鄉、線西鄉，結合水資處將來要在伸港鄉開闢自然生態中心，以及工務處擬在鹿港鎮環保運動公園對面規劃鹿港轉運站，經由直達公車行駛西濱快速道路，方便海線居民要到台中三井，不用自駕車也可搭公車上西濱就近前往。

林漢斌表示，傳統公車路線很難重新整合，新路線再配合轉運站並整合其他的路線，開發性和成功性高，目前縣內沿海鄉鎮尚無直接行駛西濱線的公車路線，縣府初步與台中市取得共識，近期會再與公路總局洽談路線，希望今年可以有結果。

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