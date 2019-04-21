苗栗客家桐花婚禮浪漫登場 徐耀昌夫妻擁吻證婚66對佳偶

2019-04-21 13:32

［記者鄭名翔／苗栗報導］2019苗栗客家桐花婚禮今早於三義鄉西湖渡假村盛大登場，來自各地66對佳偶步入撒上白色桐花的紅地毯，在擔任活動大使的苗栗人氣吉祥物「貓裏喵」情侶引領下，穿越同囍拱門共許誓約，並在苗栗縣長徐耀昌的見證及祝福中完成終生大事，徐耀昌也與妻子蔡麗卿熱情擁吻，並與新人們施放繽紛氣球，現場溫馨又浪漫。

邁入第14年的客家桐花婚禮為苗栗年度盛事，但近來連日大雨，為了使活動能順利進行，徐耀昌日前還率縣府團隊至玉清宮祭天祈福，果然今早天公作美，66對佳偶或穿西裝白紗、或著傳統禮服，在親朋好友的祝福及客家鼓樂禮俗中，攜手走紅毯邁向人生新旅程。

而現場也出現一對受矚目的異國戀人，台北青年詹育麟3年前赴菲律賓語文學校學英文時，與菲籍老師詹芮娜陷入愛河，兩人譜出異國戀曲，因妻子熱愛台灣文化，兩人今早特地穿上傳統禮服、將象徵早生貴子的紅燈籠掛上紅毯邊，一旁客家八音隊伍演奏迎親樂曲，讓菲籍美嬌娘直呼新奇又浪漫。

為迎接人生大事，多對新人都穿上別出心裁的服飾；愛情長跑8年的謝哲瑞、管珮宇兩人身著精緻典雅的漢服，格外引人注目；首對入場的徐啟桄、孟柔吟則穿上中國古典的狀元服及鳳冠霞披，樂當新郎倌的徐啟桄說，在桐花下見證愛情修成正果，將讓他們永生難忘。

徐耀昌表示，桐花婚禮14年來共促成1214對佳偶互許終生。徐也調侃吉祥物「貓裏喵」情侶鼓鼓大肚似已「未婚先孕」，笑稱雖不鼓勵但也不反對，希望每對新人能早生貴子，提高國家生育率。

典禮尾聲，徐耀昌與妻子在台上熱情擁吻炒熱氣氛，並與立法委員徐志榮及苗栗縣政府各級首長陪同新人一齊施放氣球，象徵幸福與愛情冉冉升天，苗縣府也準備結合在地文化與創意、價值逾1萬5920元的六大幸福贈禮給每對佳偶，讓每對新人帶上滿滿的祝福廝守終生。

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