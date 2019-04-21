台中花博接駁車養雞 民眾投訴：太離譜

2019-04-21 13:19

〔記者歐素美／台中報導〕民眾投訴指出，台中花博位於豐原甲保廠的接駁站，竟然有人在站內養雞，太離譜；記者到場求證，駕駛接駁車的張姓司機表示，雞隻原本養在桃園，因最近沒有人看顧，才暫時放養在豐原甲保廠接駁站；另台中花博即將結束，不過，還是有很多遊客不知如何搭乘接駁車，跑到甲保廠接駁站才知該站接駁車只到豐原園區，沒有到后里或外埔園區，紛敗興離去。

民眾投訴指出，台中花博位於豐原甲保廠的接駁站，竟然有人在乘客上車處，以鐵絲網圍起來，在接駁站內養雞，破壞環境，覺得有點離譜。

記者到場查證，駕駛接駁車的張姓司機表示，雞隻原本養在桃園，因廠房整修，沒有人可以照顧雞隻，這兩天才將雞隻移到豐原甲保廠的接駁站飼養。現場工作人員也表示，花博即將結束，司機因雞隻無處寄放，白天才暫時將雞圈養在接駁站內，晚上附近野狗多，司機就將雞隻帶回家了。

除了接駁站養雞，台中花博只到4月24日截止，但還是有很多民眾不了解接駁車搭乘方式，今天一早就有多組遊客，全家大小開車到豐原甲保廠接駁站，要搭乘接駁車到后里園區或外埔園區，但豐原甲保廠接駁站的接駁車只到豐原園區，到后里區園需到神岡接駁站搭車，遊客聽聞，只好轉頭開車離去，到神岡接駁站接駁到后里，或開車至后里馬場附近停在私人停車場，再走進后里馬場園區，再搭接駁車到后里森林園區。

豐原甲保廠接駁站人員表示，很多遊客搞不清楚台中花博園區如何接駁，到豐原接駁站卻要去后里或外埔園區，早已見怪不怪。

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