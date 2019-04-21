70歲癌嬤獨自養兩孫 電影《海洋天堂》真實上演

2019-04-21 12:10

〔記者蕭玗欣／台北報導〕電影海洋天堂描述患有肝癌末期的父親在有限的生命中，為自閉症的兒子尋找能自理、活下去的方式。高齡70歲謝秀榮阿嬤獨自扶養兩名幼孫，沒想到老天卻跟她開了大玩笑，一次健檢確診罹患子宮頸癌，絕望地想「兩個孫子沒我怎麼辦？」，每天看到孫子放學回家就放聲大哭。為了讓身心障礙孫子以後能自理，謝秀榮教導憨孫做草仔粿，她說，希望孫子可以幸福快樂長大，不要像她一樣命苦，這樣將來她在天之靈也能很快樂。

母親節即將到來，家扶基金會今天舉行2019全國自強母親表揚頒獎活動，各地家扶中心由2萬8000多戶扶助家庭選出24位自強媽媽。家扶基金會執行長何素秋表示，家扶扶助家庭中，有52.9%是單親母親、15.2%是單親父親、13%是隔代教養或親屬照顧，其中包含13.9%遠從異鄉而來的新住民媽媽。

謝秀榮16歲就出社會打拚、結婚生子，沒想到孩子長大卻無法擔起為人父母責任，留下兩名幼孫，其中，最小的孫子患有中度身心障礙，她常常擔心自己有一天走了，孫子要怎麼辦？長期生活壓力讓秀榮健康亮紅燈，60歲就被確診罹患子宮頸癌。

謝秀榮泛淚回憶，那時孫子才小學4、5年級，生病時覺得蠻絕望的，每天看到孫子放學回來就放聲大哭，想著兩孫要怎麼辦，如果我離開，一定會被送到社會局、孤兒院，或者沒有人養，「還好老天保佑我，讓我撐到現在」。希望孩子將來過得很好不要像奶奶這麼命苦。

謝秀榮說，這些年每天就是不斷忍耐，再苦也要做，經常吃兩個孩子吃剩的便當，或吃泡麵填飽肚子，我常告訴自己「不能中途而廢」，如今兩個孫子都上大學了，對他們來說，我是奶奶也是媽媽，還會跟我說母親節快樂。孫子承栢今天更獻聲唱生日快樂歌，拿著阿嬤教她做的草仔粿，感謝阿嬤從未放棄他。

屏東的吳惠蓁歷經前夫家暴，仍堅強扶養3名女兒長大。吳惠蓁說，婚前她曾認為結婚後就是幸福美滿的人生，沒想到婚後老公酗酒、甚至家庭暴力，讓她和3名幼女處在家庭恐懼中，自己是逃難般把孩子帶出來，離開家庭後，吳惠蓁跟著朋友投資，結果錢被騙個精光。

吳惠蓁說，不知道怎麼跟孩子走下去，曾想從高屏大橋一躍而下，但想到3個無辜的孩子仍嗷嗷待哺，才打消輕生念投，轉向屏東家扶中心尋求協助。吳惠蓁每天半夜2點多就去市場工作，逐一將蔬菜送到客戶手上，中午過後就到檳榔葉大批發工廠整理檳榔葉，即便做到全身痠痛，但藥膏貼上就馬上繼續工作。

女兒羿羚說，媽媽在她心中永遠是勇敢、堅強，從不喊累，過去十幾年來媽媽為了撐起生計，總是打扮得非常樸素，所以她送了一件洋裝，希望媽媽可以經常打扮的漂漂亮亮。

台中陳昭吟的兒子東東出生患有輕微腦麻，更同時患有妥瑞氏症、自閉症和過動症等多重障礙，7歲就被醫生宣告「活不過8歲」，陳昭吟說，剛聽到很震驚錯愕，怎麼可能活潑亂跳的孩子，1年後就要離世？

陳昭吟說，當時東東會攻擊教助員，出現吃土、隨地便溺等異常行為，還經常走丟，被警察局造冊列為協尋兒童，有次最誇張是在學校把同學推下樓，造成同學腦震盪，後來陳昭吟決定辭掉穩定的工作，專心陪東東在學校學習、到醫院接受諮詢，全天24小時守護。如今東東已經15歲，超越醫生當時評估，陳昭吟說，有時候東東會跟我說「媽媽還好有你陪我，不然我在學校沒有人陪我玩」，現在回頭看這10年改變的不只東東，也改變了我。

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