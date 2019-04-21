球后戴資穎掀羽球風 竹南錦標賽湧500好手

2019-04-21 11:44

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕世界球后戴資穎掀起羽球運動風潮，而苗栗縣竹南鎮長盃全國國中小羽球錦標賽本周末於竹南羽球館熱鬧開打，今年不僅首次開放外縣市參賽，且免收報名費，破紀錄吸引近500名好手同場一較高下，竹南羽球協會理事長林正鏜表示，盼藉此給予熱愛羽球的小選手一個舞台，也鼓勵更多年輕人投入健康休閒。

林正鏜說，此次活動受到各方踴躍贊助，使得報名人數超乎預期，來自台北至台南等全國各地的好手湧入竹南鎮，不僅讓苗北地區的羽球運動大放異彩，同時也吸引許多觀光人潮，讓更多人走進苗栗，欣賞山城的人文及自然風光，促成休閒運動與觀光結合的發展趨勢。

竹南鎮長方進興也以大家長之姿歡迎各方羽球小選手來竹南揮汗較勁，他強調，苗北的竹南鎮、頭份市為縣內羽球運動發展的領頭羊，藉由舉辦全國性的賽事，培育更多優秀基層羽球選手，讓苗栗孕育下一個戴資穎，同時鎮內縣立大同高中也即將成立羽球班，未來小選手們也可留在家鄉繼續厚植實力。

負責此次賽事統籌的竹南羽球協會總幹事陳仁祥表示，現代孩童常沉溺於3C產品，不僅賠上視力也有礙健康，希望藉此活動鼓勵孩子們走出戶外，透過從小接觸羽球培養反應力、集中力，更有助於眼睛健康、強身健體，是適合親子共同參與的運動項目。

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