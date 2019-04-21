高市本週辦六場徵才 釋出900個職缺

2019-04-21 11:09

〔記者黃建華／高雄報導〕想找頭路或換工作的民眾看過來！高雄市本週將辦理6場徵才媒合活動，共有33家廠商，釋出900個以上職缺，歡迎待業或想轉業的民眾做伙來找好頭路！

1.4月22日（一）14:30~16:00楠梓就業服務站（高雄市楠梓區學專路777號2樓，07-3609521），華泰電子公司操作工（70人）。

2.4月23日（二）14:00~15:30三民就業服務站（高雄市三民區大順二路468號10樓，07-3837191），國賓大飯店高雄分公司中西餐廳服務員（4）人、訂房組助理管理師（1人）、總機人員（1人）、救生員（1人）、中西餐廳助理廚師（2人）、點心房廚師（2人）、房務員（4人）、環境清潔員（3人）、宴會計時工讀生（10人）、兼職房務員（10人）、漢程汽車客運公司市區公車駕駛長（10人）、亞瑟環境清潔公司駐點清潔員（8人）、保時潔清潔事業公司石材美容助理技術員（3人）、駐點清潔員（8人）、夜間機動人員（2人）、高雄晶傑達光電科技公司操作工（200人）。

3.4月23日（二）14:30~16:00楠梓就業服務站（高雄市楠梓區學專路777號2樓，07-3609521），群創光電公司設備技術士（20）人、統一超食代公司現場作業員（5人）、高雄市私立聯合居家式服務類長期照顧服務機構照顧服務員（15人）、日安環保工程公司高鐵左營基第車廂清潔員（15人）、高鐵左基大夜儲備幹部（5人）、燁聯鋼鐵公司工業工程師（2人）、儀電人員（5人）、物性實驗室人員（5人）、機械維修人員（5人）、天車手（5人）、現場技術人員（5人）、機械工程師（4人）、資訊工程師（2人）、開發檢驗工程師（4人）、義大醫院護理師（30人）、藥師（13人）、照顧服務員（7人）、工程師/技術員（10人）、醫工處工程師（3人）、護佐（5人）、新昇發造船公司作業員（10人）。

4.4月24日（三）14:00~16:00鳳山就業服務站3樓（高雄市鳳山區中山西路235號，07-7410243），力源電子公司操作工（14人）、盧山興業公司操作工（15人）、恩澤精密科技公司操作工（9人）、泰菱系統工程公司操作工（9人）。

5.4月25日（四）09:30~11:00高雄市勞工局1樓（高雄市前鎮區鎮中路6號，07-8220790），新昇發造船公司作業員（10人）、凱景實業公司輪班技術員（5人）、志一企業公司操作工（12人）、博淳金屬企業公司操作工（32人）、永記造漆工業操作工（32人）、高雄晶傑達光電科技操作工（200人）、台灣三井高科技操作工（13人）。

6.4月27日（六）09:00~11:00高雄市立空中大學（高雄市小港區大業北路436號，07-8220790）與本中心聯合舉辦校園徵才，邀請多家知名廠商如海光企業、全聯實業、一承企業、台灣士瑞克保全、敏盛機電工程、高雄國際休閒會館等10家廠商參與，開出「工程師、儲備幹部、助理營業員、水電配管技術員、商場百貨保全員、護理人員、照服員」等131個優質職缺，平均薪資達26K以上，歡迎求職朋友把握機會參加。

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