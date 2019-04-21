響應423世界書香日 投縣50位小朋友夜宿圖書館

2019-04-21 10:58

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府文化局為響應423世界書香日，希望讓小朋友進一步體驗閱讀樂趣，20日晚上舉辦世界書香日夜宿圖書館活動，邀請50位國小3年級以上的小朋友夜宿圖書館，今早上一覺醒來後，館方還發送給小朋友早餐兌換券、活動禮物，以及附有這次活動照片的見學證書，為小朋友留下最珍貴的童年圖書館回憶。

2019世界書香日夜宿圖書館活動，昨晚參加活動的小朋友背著背包、提著睡袋，開心的到圖書館進行報到，原本應該安靜無聲的兒童室，一瞬間人聲鼎沸，熱鬧無比。

活動邀請名間國小陳妙華老師和平和國小謝金燕老師帶領小朋友進行一連串精彩的閱讀活動，陳妙華老師以繪本故事跟大家介紹世界書香日的美麗傳說，謝金燕老師帶領大家手作世界書香日美麗傳說中的玫瑰花，之後小朋友分組以平板電腦進行閱讀闖關遊戲，考驗大家對圖書館書籍分類的了解程度。

最令小朋友期待的晚安故事時間，則由人稱嘟嘟老師的陳淑珍老師為大家帶來可怕又好笑的鬼怪故事，逗得小朋友一會兒驚叫連連，一會兒又大笑不已，晚安故事時間結束後，小朋友們和工作人員互道晚安，帶著意猶未盡的笑容進入夢鄉，為活動留下美好的最終曲。

文化局圖書科長劉雅馨表示，夜宿圖書館活動除了要讓大家體驗在書香圍繞中睡覺的樂趣之外，更希望讓小朋友了解世界書香日的由來，認識圖書館各項閱讀資源，進而體會閱讀的樂趣，成為小小愛書人。

南投縣 2019世界書香日夜宿圖書館活動，參加活動小朋友背著背包、提著睡袋，，開心到圖書館報到。（南投縣政府文化局提供）

參加夜宿圖書館活動活動小朋友，今早醒來開心吃早餐。（南投縣政府文化局提供）

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