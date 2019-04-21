有種懷鄉的感動 南科實小合唱團鄉土歌謠賽奪冠

2019-04-21 10:33

〔記者萬于甄／台南報導〕南科實中國小部合唱團一直以來是許多音樂競賽的常勝軍，日前參加全國師生鄉土歌謠比賽，在34支閩南語組決賽隊伍中，奪下全國特優冠軍，優異表現讓全校師生與有榮焉，學生乾淨的音色、清晰的咬字，受到評審讚賞直呼，有「懷鄉的感動」。

全國師生鄉土歌謠比賽閩南語系國小團體組，共有來自北、中、南34所國小參賽，競爭相當激烈，每組團體均有備而來，南科實小合唱團除準備指定曲《紅嬰仔》外，自選曲選唱《一的炒米蔥》，優美的和聲疊唱聲律受到評審肯定，成功奪下特優冠軍。

南科實小表示，合唱團成立迄今相當有默契，此次評審給予的評語除了音色乾淨、共鳴圓滿、和瑟優美外，學生在台語咬字的部分也受到肯定，音韻與音樂完美結合，讓人「有一種懷鄉的感動」，搭配學生的肢體互動、鋼琴、指揮等，表現相當傑出。

南科實小校長秦文智也說，合唱團近年來在全國競賽中都有優異成績，更曾應邀到奧地利參加聯合國的音樂節活動，感謝合唱團指導老師盧怡伶的辛苦付出，讓同學在合唱領域都有穩定的表現，大家用心、努力的練習獲得全國大賽肯定，實至名歸。

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