暖冬導致梨樹不開花損失數億！農民哭訴「全軍覆沒了」

2019-04-21 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕由於恰好處於暖冬時期，加上雨水不豐沛，台中梨山大面積的梨樹紛紛傳出新芽枯死，無法開花結果的災情，甚至有人整片梨園「全軍覆沒」，讓農民哀鴻遍野。台中市和平區農會統計，目前約有4至5成梨芽枯死，初估損失近4億元。

綜合媒體報導，台中市梨山地區梨園面積約有850公頃，但今年入春以來，紛紛傳出梨芽變黃枯萎，且損害範圍持續擴大中。陳姓果農指出，梨樹若順利冬眠，入春時就會啟動生長機制，開始生長花芽並開花結果；但去年冬天均溫偏高且雨量較少，不利於果樹冬眠，才會發生這麼多梨芽枯死的災情。

現年65歲的張姓果農也表示，自己從小就在梨山長大，但從沒有看過這麼大面積的損害。以往清明時節整個果園就會布滿白色梨花，但現在已經4月下旬了，整個果園還是只有小花2、3朵，真的很慘。他強調，今年開花結果異常也會影響到明年的生長過程，前景堪憂。

台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉指出，這次的農損災情堪比被3個大颱風侵襲後的慘況，他在梨山耕種30多年，也沒有遇過這麼慘的情形。1名劉姓果農稱，今年梨芽報銷後，已經有2、3位農友心灰意冷，打算廢耕，不想再過這種跟老天爺豪賭的生活。

台中市農業局作物生產科長林弘敏表示，預計月底前將偕同和平區公所、農糧署、改良場的專家學者至梨山現場勘查，若確認是天候因素造成農損，且損害程度超過20%，就會依實際狀況公告災害補助辦法，給予農民金錢上的協助。

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