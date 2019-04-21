本土劇男神伊正 衛武營當一日店長挺台灣品牌

2019-04-21 08:33

〔記者張忠義／高雄報導〕從高雄在地品牌出發的詩威博登（Sweetburden）皮件，道地MIT，也是全球唯一將蠶絲與皮革結合的皮件精品，應文化部之邀進駐衛武營國家藝術文化中心設櫃，力邀「本土劇一哥」藝人伊正擔任專櫃一日店長，他力挺詩威博登「愛與責任」的創業宗旨，樂與各界分享台灣品牌精神。

這是伊正第二次應邀擔任詩威博登的一日店長，兩年多前當伊正的第一個小孩出生時，他曾在信義誠品擔任過。伊正說，詩威博登的英文「Sweetburden」，意思是「甜蜜的負擔」，如同照養小孩一般，品牌精神就是承擔「愛與責任」。他還以個人所使用的名片夾為例，時間已過6年，不但色澤明亮且縫邊都沒有脫線，相當耐用。

詩威博登董事長黃甲登表示，從自主創新到研發無毒的蠶絲牛皮，盡全力將高雄在地品牌推向國際，如今歡慶5週年，很高興能再次邀伊正，協助推廣詩威博登的品牌精神，更期待30年之後，能成為世界級精品，立足於全球奢侈品市場。

在這場一日店長活動中，消費者除能與伊正近距離接觸互動外，來店消費或打卡，即贈限量品牌logo造型糖霜餅乾，並有機會參加抽獎，將精美的蠶絲牛皮皮件帶回家。

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